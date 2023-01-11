. В Иркутской области отремонтируют дорогу и построят два моста по поручениям президента

В 2023 году в Иркутской области введут в эксплуатацию автомобильный и пешеходный мосты и участок автодороги. Их приведут в нормативное состояние по поручениям президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства дал их во время личного приема граждан в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Самый крупный объект – это мост через реку Куту в Усть-Куте. Мост разрушил ледоход в 2013 году. Его реконструкцию начали в декабре 2021 года. Уже готовы две береговые и четыре русловые опоры, на трёх опорах смонтированы пролётные строения. Реконструкция идёт по графику. Длина моста составит 169 метров, подходов к нему – 100 метров, будет обустроено две полосы движения шириной по 3,5 метра каждая с асфальтобетонным покрытием. Сдать мост в эксплуатацию планируют в ноябре.

В конце сентября завершат капитальный ремонт участка автодороги «Подъезд к селу Большая Елань» в Усольском районе. На первом этапе в прошлом году провели ремонт выезда из села к региональной дороге и начали второй этап – капремонт участка от Большой Елани до Тельмы. Его длина составляет 8,8 километра. Специалисты демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, провели устройство земляного полотна. В этом году работы продолжат, уложат асфальтобетонное покрытие, установят знаки и нанесут разметку.

Третий объект, который приводят в нормативное состояние по поручению президента, – это пешеходный мост через реку Снежная в посёлке Новоснежная Слюдянского района. Он находится в аварийном состоянии. Для выполнения работ определен подрядчик, с ним заключён контракт, выплачен аванс. Аварийный мост демонтируют и установят новый. Сделать это планируют к началу октября. На время проведения работ для жителей будет открыт временный переход.