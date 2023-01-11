. В Иркутской области за сутки 40 человек заразились коронавирусом

За сутки в Иркутской области официально подтвердили 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии зарегистрировали 358 287 случаев. Данные на 11 января публикует управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Выздоровели за весь период 353 559 человек. За сутки один человек умер от COVID-19, за всю пандемию от инфекции скончались 8 859 человек. От сопутствующих заболеваний за период пандемии скончались 929 жителей региона.