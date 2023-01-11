. В Японии назвали украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США

Автор Shukan Gendai Охара назвал украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США

Украинский конфликт является битвой для удовлетворения американских амбиций, исход которой будет похож на войну во Вьетнаме. Такой сценарий предрек Украине аналитик японского издания Shukan Gendai Хироси Охара.

Автор назвал украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США и выразил мнение, что исход украинского конфликта будет похож на события во Вьетнаме.

«Разница лишь в том, что во время Вьетнамской войны США вмешивались в события напрямую, а СССР, Китай и другие государства оказывали закулисную поддержку, чтобы избежать ядерной войны. А теперь наоборот — Россия вмешалась напрямую, поэтому Штаты и Европа оказывают косвенную помощь», — высказался Охара.

По мнению обозревателя, военные действия во Вьетнаме могли бы закончиться раньше, если бы это был просто конфликт двух государств, но они затянулась из-за внешнего вмешательства. Аналогичная ситуация сейчас происходит на Украине, считает журналист.

6 января США предоставили Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов. Этот пакет помощи стали крупнейшим за все время с начала военных действий. В него вошли БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух». Кроме того, Вашингтон передал Киеву 225 миллионов долларов.