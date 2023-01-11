. В Японии назвали украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Японии назвали украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США

В Японии назвали украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций СШААвтор Shukan Gendai Охара назвал украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США

Украинский конфликт является битвой для удовлетворения американских амбиций, исход которой будет похож на войну во Вьетнаме. Такой сценарий предрек Украине аналитик японского издания Shukan Gendai Хироси Охара.

Автор назвал украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США и выразил мнение, что исход украинского конфликта будет похож на события во Вьетнаме.

«Разница лишь в том, что во время Вьетнамской войны США вмешивались в события напрямую, а СССР, Китай и другие государства оказывали закулисную поддержку, чтобы избежать ядерной войны. А теперь наоборот — Россия вмешалась напрямую, поэтому Штаты и Европа оказывают косвенную помощь», — высказался Охара.

По мнению обозревателя, военные действия во Вьетнаме могли бы закончиться раньше, если бы это был просто конфликт двух государств, но они затянулась из-за внешнего вмешательства. Аналогичная ситуация сейчас происходит на Украине, считает журналист.

6 января США предоставили Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов. Этот пакет помощи стали крупнейшим за все время с начала военных действий. В него вошли БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух». Кроме того, Вашингтон передал Киеву 225 миллионов долларов.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Путин обеспокоился проблемами бюджета из-за скидок на российскую нефть
Путин обеспокоился проблемами бюджета из-за скидок на российскую нефть
В Японии назвали украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США
В Японии назвали украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций
Ксения Бородина продает свой бизнес
Ксения Бородина продает свой бизнес
Иван Ургант подарил надежду на свое возращение
Иван Ургант подарил надежду на свое возращение
Екатерину Варнаву обвинили в алкоголизме
Екатерину Варнаву обвинили в алкоголизме
Екатерину Климову без макияжа едва узнали поклонники
Екатерину Климову без макияжа едва узнали поклонники
Алла Пугачева обещала, что Максим Галкин замолчит, чтобы его взяли обратно на ТВ
Алла Пугачева обещала, что Максим Галкин замолчит, чтобы его взяли
Регина Тодоренко в шоке от поведения мужа
Регина Тодоренко в шоке от поведения мужа
Елена Ксенофонтова рассказала о неприятностях, случившихся в новогодние праздники
Елена Ксенофонтова рассказала о неприятностях, случившихся в
Алле Пугачевой и Максиму Галкину больше не принадлежит замок
Алле Пугачевой и Максиму Галкину больше не принадлежит замок
Можно ли надевать капроновые колготки под джинсы
Можно ли надевать капроновые колготки под джинсы
Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата
Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата

Топ на сегодня

«АвтоВАЗ» прокомментировал покупку заводов ушедших из России автоконцернов
«АвтоВАЗ» прокомментировал покупку заводов ушедших из России
Экономика Азербайджана рекордно выросла
Экономика Азербайджана рекордно выросла
Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину
Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
ВМС США сообщили о перехвате в Оманском заливе судна с автоматами Калашникова
ВМС США сообщили о перехвате в Оманском заливе судна с автоматами

Еще по теме

Напавшего на Абэ заподозрили в изготовлении оружия на 3D-принтере
СМИ: США противостоят России на Украине под видом помощи Киеву
Спикер сейма Литвы: расследование о российском влиянии может стать орудием политических амбиций
Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт