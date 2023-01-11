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В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена

В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах БайденаВ конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена с разведданными

В постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США призвали провести расследование в связи с обнаружением секретных бумаг времен вице-президентства нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

«Конгрессмен Майк Тернер отправил письмо директору по национальной разведке Арвил Хайнс с запросом на немедленное изучение и оценку нанесенного вреда», — сказано в заявлении комитета. По мнению Тернера, найденные документы могут свидетельствовать о потенциальном нарушении Байденом законов о защите национальной безопасности, в частности, закона о шпионаже и закона о президентских записях.

О нахождении секретных бумаг стало известно 10 января. Сообщалось, что в начале ноября доверенные лица Байдена обнаружили около десяти материалов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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