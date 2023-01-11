. В массовом ДТП на Байкальской в Иркутске столкнулись семь автомобилей

В Иркутске инспекторы ДПС разбираются в обстоятельствах массового дорожно-транспортного происшествия на улице Байкальской в районе дома №190. По предварительной информации, в результате происшествия повреждены семь автомобилей, в том числе маршрутное такси №10. По имеющимся сведениям, медицинская помощь понадобилась одному человеку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции принимают меры для оперативного оформления ДТП, дорожное движение восстановлено. В связи с ухудшением погодных условий и выпадением мокрого снега Госавтоинспекция просит автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Из-за ДТП на Байкальской образовалась девятибалльная пробка. Заторы утром 11 января наблюдаются и на других улицах Иркутска в разных районах города.







