. В Пади Долгой в Иркутске закончили строительство крытого катка
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В Пади Долгой в Иркутске закончили строительство крытого катка

В Пади Долгой в Иркутске закончили строительство крытого катка

В Иркутске в Пади Долгой завершили строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом. Сейчас объект передают в муниципальную собственность. Готовность катка проверил мэр Иркутска Руслан Болотов, сообщает пресс-служба администрации города.

Площадь катка составляет более 3,3 тысяч квадратных метров, ледовое поле – 30 на 60 метров. Его начали строить в 2019 году в рамках национального проекта «Демография» по муниципальной программе «Физическая культура и спорт». В здании расположены тренерские и судейские комнаты, душевые, раздевалки, помещения для заточки и проката коньков. Прилегающую к катку территорию благоустроили. Летом там установят фигуру хоккеиста. В будние дни каток смогут посещать до 480 человек в сутки, в выходные – более 1200.

Также мэр рассказал, что готовится проектно-сметная документация по строительству четырех спортивных объектов. Среди них «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном» в микрорайоне Зеленый, физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальными залами в микрорайонах Лесной и Топкинский, а также с плавательным бассейном на улице Шахтерская.

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По материалам: irk

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