. В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме COVID-19
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В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме COVID-19

Роспотребнадзор дал ответы на семь вопросов о новом штамме «кракен» коронавирусной инфекции. Информация размещена на сайте ведомства.

Отмечается, что штамм «кракен» в России пока не был обнаружен. Вместе с тем, он может появиться в России в силу активного трансграничного перемещения людей. В сообщении разъяснятся, что «кракен» является вариацией «омикрона», при этом скорость его распространения воздушно-капельным путем выше предыдущих штаммов.

В ведомстве подчеркнули, что, по имеющимся данным, этот вариант COVID-19 переносится не тяжелее других и не обладает повышенной смертностью. Штамм поражает в первую очередь уязвимые слои населения, в том числе детей, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.

В качестве мер профилактики заболеваемости Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать общеизвестные меры санитарной безопасности.

Ранее член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности заслуженный врач России Владимир Круглый посоветовал не волноваться о новой пандемии COVID-19. По его словам, даже в случае попадания новых вариантов вируса в Россию повтора тяжелейшей пандемии 2020 года не произойдет, поскольку все новые штаммы вызывают не столь высокую летальность.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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