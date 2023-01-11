. В Сомалиленде открыли первое нефтяное месторождение

Garowe Online: первое нефтяное месторождение открыли в непризнанном Сомалиленде

Первое нефтяное месторождение открыли в северном регионе Сомали, непризнанном государстве Сомалиленд. Об этом сообщает портал Garowe Online.

Нефть обнаружили к югу от столицы штата Сомалиленд — города Харгейса. Разработкой месторождения займется британская компания Genel Energy. Министерство энергетики Сомалиленда отметило, что возможные доходы от сырья помогут властям реализовать несколько проектов развития.

В декабре 2022 года новое месторождение нефти было обнаружено в Черном море, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его запасы оцениваются почти в 60 миллиардов кубометров.