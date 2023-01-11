. В США предложили провести слушания о вреде TikTok

Сенатор от штата Аляска Салливан предложил провести слушания о вреде соцсети TikTok

Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан предложил сенатскому комитету по торговле, науке и транспорту провести слушания о вреде социальной сети TikTok. Об этом говорится в письме законодателя на имя руководителей комитета, пишет РИА Новости.

По его словам, следует провести слушания о проблемах, которые касаются личной информации граждан Соединенных Штатов. Он также сообщил об опасениях в сфере национальной безопасности и о влиянии, которое TikTok оказывает на детей.

Ранее законодатели США предложили запретить TikTok. Подобная инициатива возникла из-за опасений, что Коммунистическая партия Китая (КПК) может влиять на американцев и следить за ними через соцсеть. Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал TikTok реальной угрозой национальной безопасности США.