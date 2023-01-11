. В США предложили провести слушания о вреде TikTok
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США предложили провести слушания о вреде TikTok

В США предложили провести слушания о вреде TikTokСенатор от штата Аляска Салливан предложил провести слушания о вреде соцсети TikTok

Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан предложил сенатскому комитету по торговле, науке и транспорту провести слушания о вреде социальной сети TikTok. Об этом говорится в письме законодателя на имя руководителей комитета, пишет РИА Новости.

По его словам, следует провести слушания о проблемах, которые касаются личной информации граждан Соединенных Штатов. Он также сообщил об опасениях в сфере национальной безопасности и о влиянии, которое TikTok оказывает на детей.

Ранее законодатели США предложили запретить TikTok. Подобная инициатива возникла из-за опасений, что Коммунистическая партия Китая (КПК) может влиять на американцев и следить за ними через соцсеть. Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал TikTok реальной угрозой национальной безопасности США.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
В США предложили провести слушания о вреде TikTok
В США предложили провести слушания о вреде TikTok
Лучшие шутки и мемы из Сети - 11.01.2023 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 11.01.2023 (15 фото)
Франчайзи KFC оказались недовольны сделкой по продаже российского бизнеса
Франчайзи KFC оказались недовольны сделкой по продаже российского
Гвен Стефани объявила себя японкой в ответ на обвинения в культурной апроприации
Гвен Стефани объявила себя японкой в ответ на обвинения в культурной
Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с кабмином
Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с
Кремль прокомментировал желание главы МАГАТЭ встретиться с Путиным
Кремль прокомментировал желание главы МАГАТЭ встретиться с Путиным
Вылетевший из Иркутска самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся из-за проблем с радиосвязью
Вылетевший из Иркутска самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся из-за
26 января суд рассмотрит апелляцию по делу сына экс-губернатора Иркутской области Левченко
26 января суд рассмотрит апелляцию по делу сына экс-губернатора
В Иркутске снимают телепрограмму о путешествиях «Неизвестные маршруты России»
В Иркутске снимают телепрограмму о путешествиях «Неизвестные маршруты
Команда Xbox анонсировала несколько новых функций в тестовой прошивке
Команда Xbox анонсировала несколько новых функций в тестовой прошивке
В Германии выступили за дипломатические переговоры с Москвой
В Германии выступили за дипломатические переговоры с Москвой

Топ на сегодня

Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова
Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова
Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Кристина Асмус спалилась с любовником
Кристина Асмус спалилась с любовником

Еще по теме

Американским конгрессменам запретили сидеть в TikTok
В США предложили запретить TikTok
В США сообщили о намерении администрации Байдена добиться продажи бизнеса TikTok
TikTok восстановила аккаунт «Sputnik Беларусь»