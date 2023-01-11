. В Усть-Илимске горит лесоперерабатывающий комплекс

В пожарно-спасательную службу Усть-Илимска 11 января в 13:57 поступил сообщение о пожаре на территории лесоперерабатывающего предприятия. Там горит кровля расположенных вплотную железобетонных зданий ремонтного цеха, магазина автозапчастей и цеха по распиловке леса. Пострадавших и погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Возгорание тушат шесть пожарных расчетов. По предварительным данным, площадь пожара около тысячи квадратных метров. Тушение осложняются отсутствием источников противопожарного водоснабжения, осуществляется подвоз воды.

Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара. На место выезжал межрайонный прокурор Алексей Протасов.





Пожар в Усть-Илимске. Фото пресс-службы прокуратуры Иркутской области Пожар в Усть-Илимске. Фото пресс-службы прокуратуры Иркутской области





Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области