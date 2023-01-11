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Ведущая «Дома-2» назвала единственное условие ухода из шоу

Ведущая «Дома-2» назвала единственное условие ухода из шоуВедущая «Дома-2» Бородина назвала снижение зарплаты единственным условием ухода из шоу

Постоянная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина назвала единственное условие ухода из проекта. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она заявила, что покинет передачу только в том случае, если ей снизят зарплату.

Подписчики задали Бородиной вопрос о том, не планирует ли она покинуть «Дом-2» из-за обновления ведущих. «Ребят, я на "Доме-2" проработала больше 18 лет с разными ведущими. Вы думаете, меня можно испугать обновлениями?» — ответила она.

Ведущая также подчеркнула, что покинет шоу только в том случае, если ей станут меньше платить. «Меня может испугать только, что мне платить будут плохо, тогда и нет смысла, а все остальное я уже отбоялась в свое время», — заключила она.

В декабре 2022 года пост ведущего «Дома-2» покинул шоумен Влад Кадони. В своем аккаунте в Instagram он сообщил, что ушел из проекта, так как его не устроили условия контракта. «Каждый год в декабре мы обсуждаем с руководством условия контракта. В этом году мы не договорились», — написал он.

Бородина ведет «Дом-2» с момента запуска проекта, который состоялся в 2004 году. В соцсетях неоднократно появлялись слухи о том, что она решила отказаться от работы над передачей. Однако ведущая опровергала эти сообщения.

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По материалам: lenta.ru

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