. Володин проводит опрос о необходимости запрета продажи энергетиков несовершеннолетним
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Володин проводит опрос о необходимости запрета продажи энергетиков несовершеннолетним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил читателям своего Telegram-канала ответить на вопрос, считают ли они необходимым введение запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне.

«Много обращений поступает о вреде энергетиков. Их продажа детям до сих пор разрешена в 28 регионах. Вопрос находится в полномочиях субъектов РФ», — отметил спикер.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, вводящий запрет на продажу энергетиков детям и подросткам до 18 лет. Также эти напитки хотят убрать из медицинских, физкультурно-оздоровительных, культурных учреждений и с остановок общественного транспорта и заправочных станций. Кроме того, планируется запретить несовершеннолетним их употребление в общественных местах.

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По материалам: pnp.ru

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