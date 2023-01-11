. Вылетевший из Иркутска самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся из-за проблем с радиосвязью

СК проводит проверку авиаинцидента с самолетом Ан-24 в Иркутске

Продолжение новости:

Утром 10 января самолет Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» вылетел из аэропорта в Иркутске. Во время полета на воздушном судне возникли проблемы в установлении радиосвязи между экипажем и диспетчером. Из-за этого экипаж принял решение вернуть самолет в аэропорт вылета.

Воздушное судно следовало по рейсу Иркутск — Полярный. На борту было 24 пассажира и 5 членов экипажа, пострадавших нет. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возврата самолета в аэропорт «Иркутск». Специалисты проверят все обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров.