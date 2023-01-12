. 10 случаев, когда роли в фильмах писались не под тех, кто в итоге их сыграл, но всё равно получилось круто

Роль, изначально написанная под какого-то определённого актёра, является вполне частой вещью в мировом кино. Вот только создание фильма — такой долгий, сложный и непредсказуемый процесс, что персонаж и нужный актёр или актриса могут так и не встретиться. Но не пропадать же добру! Фильм в таком случае вполне может быть снят с каким-то другим исполнителем. Означает ли это, что проект провалится? Вовсе нет.

Демонстрируем вам примеры фильмов, где актёры и актрисы затащили роли, которые были написаны не для них, а для кого-то другого. В итоге подвоха никто так и не заметил.

Том Круз сыграл в фильме «Джерри Магуайер» (1996)

Однако автор сценария и режиссёр Кэмерон Кроу писал главную роль под Тома Хэнкса. Правда начало съёмок так долго откладывалось, что Хэнкс успеть стать чуть староват для этой роли.

Мишель Йео сыграла в фильме «Всё везде и сразу» (2022)

Однако главная роль писалась под Джеки Чана. В итоге весь сюжет фильма оказался сильно переработан, что не помешало картине стать одной из лучших в 2022 году.

Дуэйн Джонсон сыграл в фильме «Форсаж 5» (2011)

Однако роль агента Люк Хоббса была написана под Томми Ли Джонса. Очевидно, что более возрастной актёр создал бы совершенно другого персонажа.

Билли Крудап сыграл в фильме «Почти знаменит» (2000)

Однако роль Расселла Хэммонда была написана под Брэда Питта.

Эдди Мёрфи сыграл в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984)

Однако роль детектива Акселя Фоули была написана под Сильвестра Сталлоне, который принимал участие в корректировке сценария на раннем этапе.

Джейми Фокс сыграл в фильме «Джанго освобождённый» (2012)

Однако Квентин Тарантино прописывал роль Джанго под Уилла Смита. Актёр и режиссёр не сошлись на том, кто должен убить Кэлвина Кэнди, и Смит покинул проект.

Крис Такер сыграл в фильме «Пятый элемент» (1997)

Однако роль Руби Рода была написана под музыканта Принса.

Джек Николсон сыграл в фильме «Язык нежности» (1983)

Однако персонаж Гарретт Бридлав был введён в сценарий из расчёта, что его сыграет Берт Рейнолдс. Николсон в итоге взял «Оскар» за роль в этом фильме.

Одри Хепбёрн сыграла в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961)

Однако автор одноимённой повести Труман Капоте видел в роли главной героини Холли Голайтли Мэрилин Монро.

Кстати, мы отдельно писали о тех случаях, когда авторы произведений, по которым снимались фильмы, хотели видеть в экранизации одних актёров, но в итоге взяли других.

Алек Гиннесс сыграл в фильме «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)

Однако роль Оби-Ван Кеноби была написана под Тосиро Мифунэ. Соответственно, если бы звезда «Семи самураев» сыграл эту, мы бы не увидели Юэна Макгрегора в трилогии приквелов.

Взгляните также на наш пост про забавные и креативные фотосессии, в которых снялись не актёры и актрисы, а известные кинорежиссёры.