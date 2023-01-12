15 фотографий идеально выглядящей еды, откусить кусочек от которой и хочется, и колется
Вкусно приготовленная еда — райское наслаждение для каждого. Но если это блюдо помимо своего аппетитного запаха привлекает ещё и своим видом, то шеф-повару надо безоговорочно ставить 5+. Хотя снизить один балл ему всё-таки можно, ведь испортить всю эту идеально выглядящую еду рука не поднимается! Поэтому нам только и остаётся пускать слюнки и любоваться ею. Это мы вам и предлагаем сделать, листая нашу подборку съедобных работ восхитительно-идеального вида! Приятного аппет… просмотра!
Багет с залипательным узором
И даже фильтров никаких не надо, чтобы фото выглядело идеально
На фото счастливчик собирается отведать мороженое из сладкого картофеля.
Идеальный рататуй
«Выпечка с яблоком и ананасом от моей жены»
Итальянский сэндвич с 3 видами салями и салатом
Сразу видно, что итальянцы — щедрый народ!
«Булочки Синнабон, которые испёк мой брат перед Рождеством»
Безупречен и внутри, и снаружи
Специальное блюдо от шеф-повара для любителей всего идеального
Начинка известного французского печенья макарон заставляет сказать: «Вау!»
Идеальный разрез
Первая попытка моего мужа приготовить картофель хассельбак.
Картофель хассельбак — это тип печёного картофеля, который аккуратно до середины нарезают тонкими ломтиками, чтобы получилась гармошка. После чего его отправляют в духовку запекаться.
Мясная закуска к столу подана!
Только очень голодный человек сможет стать разрушителем этой идеальной картины!