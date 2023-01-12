. 15 фотографий идеально выглядящей еды, откусить кусочек от которой и хочется, и колется
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15 фотографий идеально выглядящей еды, откусить кусочек от которой и хочется, и колется

15 фотографий идеально выглядящей еды, откусить кусочек от которой и хочется, и колется

Вкусно приготовленная еда — райское наслаждение для каждого. Но если это блюдо помимо своего аппетитного запаха привлекает ещё и своим видом, то шеф-повару надо безоговорочно ставить 5+. Хотя снизить один балл ему всё-таки можно, ведь испортить всю эту идеально выглядящую еду рука не поднимается! Поэтому нам только и остаётся пускать слюнки и любоваться ею. Это мы вам и предлагаем сделать, листая нашу подборку съедобных работ восхитительно-идеального вида! Приятного аппет… просмотра!

Багет с залипательным узором

И даже фильтров никаких не надо, чтобы фото выглядело идеально

На фото счастливчик собирается отведать мороженое из сладкого картофеля.

Идеальный рататуй

«Выпечка с яблоком и ананасом от моей жены»

Итальянский сэндвич с 3 видами салями и салатом

Сразу видно, что итальянцы — щедрый народ!

«Булочки Синнабон, которые испёк мой брат перед Рождеством»

Безупречен и внутри, и снаружи

Специальное блюдо от шеф-повара для любителей всего идеального

Начинка известного французского печенья макарон заставляет сказать: «Вау!»

Идеальный разрез

Первая попытка моего мужа приготовить картофель хассельбак.

Картофель хассельбак — это тип печёного картофеля, который аккуратно до середины нарезают тонкими ломтиками, чтобы получилась гармошка. После чего его отправляют в духовку запекаться.

Мясная закуска к столу подана!

Только очень голодный человек сможет стать разрушителем этой идеальной картины!

Плитка тёмного шоколада

Мраморный кекс

Идеально подрумяненная на костре зефирка

Домашние конфеты инопланетной красоты

# Интересное
По материалам: twizz

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