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18 ярких фото из прошлого, которые заставляют не только удивиться, но и испытать самые разнообразные эмоции

18 ярких фото из прошлого, которые заставляют не только удивиться, но и испытать самые разнообразные эмоции

Прошлое богато удивительными и невероятными событиями, о многих из которых вы наверняка даже и не слышали. В этом нет ничего удивительного, потому что знать обо всём не может даже самый пытливый человек на свете. Если вам интересна история, а посвящать время чтению учебников и энциклопедий совсем нет желания — выход есть.

Отличная альтернатива — содержательные исторические снимки, которые позволят окунуться в яркие события прошлого и проникнуться атмосферой того времени. Мы подобрали для вас ряд фото, рассказывающих интересные мини-истории, которые вы наверняка запомните.

Крушение на вокзале Монпарнас, произошедшее в Париже 22 октября 1895 года

Считается одним из самых впечатляющих железнодорожных происшествий. Поезд, состоявший из 12 вагонов, выбил путевой упор и выехал на перрон вокзала. После этого он проехал всю станцию, врезался в переднюю стену (чья ширина составяла около 60 сантиметров), выбил её и с высоты 10 метров рухнул на улицу. Все пассажирские вагоны при этом остались стоять на перроне.

Почему произошло крушение поезда? Незадолго до торможения машинист получил указание начальника поезда отключить тормоза (хотя по инструкции этого категорически нельзя было делать). Поезд неожиданно начал набирать скорость, в результате чего даже использование экстренного торможения не смогло своевременно остановить поезд.

Мужчина стоит на лесопилке, 1939 год

Политик Порфирио Диас и Камень Солнца, принадлежавший ацтекам, 1910 год

Монумент весит 24 тонны. На нём изображены символы ацтекской космогонии и солнечного культа.

Болгарские жених и невеста в день свадьбы, 1893 год

Строительство плотины Гувера, 1934 год

Маляры на кабелях Бруклинского моста, 1914 год

Продавец моторизованных роликовых коньков в Калифорнии, 1961 год

Учёный Александр Грейам Белл и его помощники тестируют воздушного змея с панелями в форме тетраэдра, 1903 год

Ночная рыбалка на Гавайях, 1948 год

Обходчик, работающий на линиях электропередач, 1911 год

Морской лев Роланд принимает снежную ванну, 1930 год

Кстати, Роланд был достаточно упитанным морским львов. Его вес составлял почти 2 тонны.

Так выглядели переносные кабинки для переодевания, Нью-Йорк, 1938 год

Две британки лепят викторианскую снежную леди, 1892 год

Пара наблюдает за запуском ракеты «Аполлон-8», 1968 год

Фото Бруклин Суприм — самой большой лошади в мире, 1930 год

Рост животного в холке составлял порядка 198 сантиметров, а вес достигал 1451 килограммов. Несмотря на свои габариты, конь славился своим добрым и довольно покладистым характером. Он с удовольствием контактировал с людьми, которые приходили поглазеть на него во время городских ярмарок.

Американские солдаты возвращаются домой после Второй мировой войны, 1945 год

Газонокосилка с кондиционером, 1957 год

Возможно, на такой газонокосилке можно было не только траву подстричь, но и с комфортом в ближайший магазин съездить.

Руководство по полётам на авиалиниях, 1945 год

Ранее всё приходилось делать без умных машин и современных технологий. Вы только представьте, насколько сильно прогресс шагнул вперёд.

Здесь вы можете посмотреть исторические фото знаменитых объектов, переживших невероятные события, о которых вы наверняка не знаете.

# Интересное
По материалам: twizz

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