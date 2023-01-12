. 7 правил эффектной мужской фотосессии
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7 правил эффектной мужской фотосессии

7 правил эффектной мужской фотосессии

Мужчины тоже хотят выглядеть красиво и наслаждаться удачными фотографиями. К организации мужской фотосессии следует подходить грамотно и ответственно, ведь не все представители сильного пола готовы долгими часами взаимодействовать с фотографом и позировать. Как же организовать такую фотосессию, которая подарит мужчине только положительные эмоции, а также даст по итогу нужный результат? Сейчас узнаете!

Продумать образ

Самый важный пункт. Продумывая план фотосессии для мужчины в студии или на улице, необходимо заранее позаботиться об образе. Возможно, вы бы хотели перевоплотиться в персонажа кино или попробовать себя в роли любимого певца. Не бойтесь фантазировать! Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно в том образе, который вы выберете.

Локация для съёмки

В каждом городе будет приличный выбор мест. Это может быть студийная съёмка или же фотопрогулка, но не стоит ограничивать себя стандартными вариантами. Если вы не боитесь косых взглядов, можно провести фотосессию и в людных местах, например, в гипермаркете или в общественном транспорте. Снимки получатся более живыми, оригинальными и динамичными.

Стиль съёмки

Тоже немаловажный пункт. Некоторые мужчины предпочитают только портретную съёмку. Другие же готовы к экспериментам и не хотят ограничивать кадр только своей персоной.

Знакомство с фотографом

Чтобы чувствовать себя более уверенно и комфортно, следует познакомиться с фотографом ещё до фотосессии. Вы сможете получше узнать этого человека, и в день съёмки он уже не будет для вас загадочным незнакомцем с камерой. Во время встречи вы сможете согласовать важные моменты съёмки, возможно, фотограф даже вам что-то и подскажет.

Правильный настрой

От настроения зависит 99 % конечного результата. Да, даже лучший профессионал не сможет сделать хорошо, если модель не настроена на рабочий лад. Постарайтесь отложить важные дела, выспитесь, сделайте вкусный завтрак, чтобы поднять себе настроение перед фотосессией.

Заранее продумайте позы

Попробуйте поискать в Интернете удачные позы, которые вы сможете потом попробовать вместе с фотографом. Пару неплохих вариантов вы тоже сможете найти. Кстати, это даст вам больше уверенности в кадре.

Подготовьте одежду и обувь

Это должно выглядеть идеально! Никому не понравится мятая рубашка на фото, рваные брюки или же нечищеные ботинки. Подготовьте одежду и обувь, чтобы во время фотосессии не тратить часть сил на устранение различных недостатков.

# Общество
По материалам: rsute

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