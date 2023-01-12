. 82 жителя Иркутской области за сутки заболели коронавирусом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

82 жителя Иркутской области за сутки заболели коронавирусом

82 жителя Иркутской области за сутки заболели коронавирусом

В Иркутской области за сутки 82 человека заболели коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе официально подтверждено 358 369 случаев инфекции. Данные на 12 января публикует областное управление Роспортебнадзора.

За период пандемии выздоровели 353 622 человека. За сутки от сопутствующих заболеваний умерли два человека, всего таких случаев 931. 8 859 жителей региона скончались от COVID-19 с начала пандемии.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Xbox: Developer_Direct продлится 43 минуты, заранее названы команды и игры, которые стоит ждать на шоу
Xbox: Developer_Direct продлится 43 минуты, заранее названы команды и
Российский врач рассказал об отношении украинских войск к пленным в начале СВО
Российский врач рассказал об отношении украинских войск к пленным в
Джулия Робертс оказалась Джулией Митчелл
Джулия Робертс оказалась Джулией Митчелл
Безумный спуск с горы
Безумный спуск с горы
За декабрь в Иркутской области суды обязали майнеров выплатить 52 миллиона рублей
За декабрь в Иркутской области суды обязали майнеров выплатить 52
82 жителя Иркутской области за сутки заболели коронавирусом
82 жителя Иркутской области за сутки заболели коронавирусом
Росреестр нашел 52 ошибки в наименованиях населенных пунктов Иркутской области на дорожных знаках
Росреестр нашел 52 ошибки в наименованиях населенных пунктов
В США высказались о российских успехах над НАТО на Украине
В США высказались о российских успехах над НАТО на Украине
Стоит ли бояться пятницу 13-того: что нельзя делать 13 января 2023 года
Стоит ли бояться пятницу 13-того: что нельзя делать 13 января 2023
Россия нарастила поставки СПГ в Испанию почти в полтора раза
Россия нарастила поставки СПГ в Испанию почти в полтора раза
Роскомнадзор назвал количество заблокированных в 2022 году мошеннических сайтов
Роскомнадзор назвал количество заблокированных в 2022 году
Ушла из жизни известная супермодель Татьяна Патитц - причина смерти
Ушла из жизни известная супермодель Татьяна Патитц - причина смерти

Топ на сегодня

Вылетевший из Иркутска самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся из-за проблем с радиосвязью
Вылетевший из Иркутска самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся из-за
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Пролетая над Монбланом
Пролетая над Монбланом
Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с кабмином
Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов

Еще по теме

За сутки 20 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
За сутки 125 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
За сутки в Иркутской области 603 жителя заболели коронавирусом
590 жителей Иркутской области заболели COVID-19 за сутки