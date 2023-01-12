. 82 жителя Иркутской области за сутки заболели коронавирусом

В Иркутской области за сутки 82 человека заболели коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе официально подтверждено 358 369 случаев инфекции. Данные на 12 января публикует областное управление Роспортебнадзора.

За период пандемии выздоровели 353 622 человека. За сутки от сопутствующих заболеваний умерли два человека, всего таких случаев 931. 8 859 жителей региона скончались от COVID-19 с начала пандемии.