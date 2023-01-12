. Алена Апина в компании взрослой дочери посетила премьеру американского боевика

Певица Алена Апина вместе с дочерью Ксенией посмотрела новый фильм Гая Ричи. Певица Алена Апина вечером 11 января впервые за долгое время вышла в свет. 58-летняя артистка посетила премьеру нового боевика Гая Ричи «Операция Фортуна». В кинотеатр «Художественный» артистка приехала вместе с дочерью Ксенией, которая все чаще сопровождает маму на подобных мероприятиях. Апина появилась перед камерами в кожаной мини-юбке и жакете в тон, артистка не стала усердствовать с макияжем и казалась бодрой и посвежевшей. По слухам, на то у исполнительницы хита «Электричка» есть веская причина – у нее появился возлюбленный. Якобы еще в ноябре певица приходила с ним в «Иллюзион» на показ фильма «Покерфейс», правда не позировала с ним перед камерами и отказалась представлять публике.К слову, тогда Апину тоже сопровождала 21-летняя Ксения, из чего можно сделать вывод, что девушка знакома с новым возлюбленным матери и не против его присутствия. Напомним, артистка дважды была замужем. Первый ее брак — с художником латышского происхождение — закончился разводом спустя всего полгода совместной жизни, однако от бывшего супруга у звезды эстрады осталась фамилия, которую она носит до сих пор. Второй раз Апина пошла под венец в 1993 году, когда уже прославилась в качестве солистки группа «Комбинация». Певица сыграла свадьбу с Александром Иратовым. Долгое время они были не только мужем и женой, но и партнерами по работе, поскольку супруг стал продюсером артистки. Именно в этом союзе артистка впервые стала матерью, однако ребенка вынашивала не сама, а с помощью суррогатной матери.