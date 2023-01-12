. Алла Михеева рассказала о своем участии в скандальной украинской вечеринке

Актриса Алла Михеева вовсю развлекается в Куршавеле. На днях в Сети в негативном ключе обсуждали алкогольную вечеринку в Куршевеле, организованную победительницей конкурса «Мисс Украина Вселенная-2018» Кариной Жосан, ее мужем и друзьями. В числе гостей веселой тусовки каким-то образом оказалась и… российская телеведущая Алла Михеева. В личном блоге Алла опубликовала кадры вечеринки. В объектив попали и молодые люди из Украины. После этого Михеевой пришлось рассказать, каким образом она оказалась в гуще веселья. Как оказалось, коллега Ивана Урганта старается каждый год посещать фешенебельный курорт, где обожает кататься на лыжах, а к упомянутой вечеринке не имеет никакого отношения. «Одна девочка попросила сфотографироваться с ней, потому что у нас с подругой розовые костюмы были. Поэтому не понимаю, в чем вопрос. Думаю, что тут ничего не стоит обсуждать. Всем добра», — отметила 33-летняя Алла в беседе с журналистами «360».Напомним, много лет Алла Михеева являлась соведущей Ивана Урганта в вечернем шоу Первого канала. Вот уже почти год передача не выходит в эфир. Несмотря ни на что, Михеева продолжает общаться с Ургантом и сохраняет с ним хорошие отношения. «Я ребенок этой передачи, для меня она самая любимая, поэтому очень ждем ее возвращения. Тем более жаль, что мы перестали выходить в наш юбилей. Очень сложно перестроиться: вот ты выходишь каждый день, и в один момент это прекращается. Но уверена, все будет хорошо. Не знаю, почему на Ивана Андреевича обрушилось столько хейта — он не уезжал никуда дальше, чем Тимати вместе со мной на серф-кемп. Иван Андреевич в Москве, ходит в «Останкино» на работу, студию нашу не разбирали. Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире. Пока же мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты», — откровенничала телеведущая.