. Алла Пугачева скоро будет лапу сосать со своими расходами

Певица Алла Пугачева продолжает жить на широкую ногу, но муж не в состоянии ее прокормить. Артистка рассталась с бизнесом в России и не может помогать. Как сообщили инсайдеры сайта КП, Алла Пугачева осталась в Израиле практически без средств к существованию. Ее замок в Грязи так и не купили, свой основной бизнес в России (ООО «АБП») она ликвидировала, с концертами не выступает уже несколько лет. Вместе с тем ее муж Максим Галкин* хоть и продолжает давать концерты за границей, имеет от них совсем не тот доход, что в России — залы маленькие, да и гонорар комику пришлось уменьшить вдвое, поскольку спрос на него за бугром не тот.Кроме того, расходы Аллы Борисовны выглядят просто невероятными. На один только замок уходит около 600 тысяч в год (содержание, коммуналка, служащие), плюс — дача на Истре, куда тратится 200 тысяч рублей в год. Да и в Израиле семейство живет на широкую ногу. По данным издания, на домработницу и двух нянь для детей Пугачева и Галкин* тратят почти полмиллиона рублей ежемесячно.