. Анастасия Макеева ответила хейтерам, которые ждут ее расставания с мужем: "Не дождетесь!"

41-летняя Анастасия Макеева подняла много шуму, когда Роман Мальков из-за нее оставил первую жену с четырьмя детьми. Актрисе до сих нередко пишут, что на чужом горе счастья не построишь, но она построила и серьезно намерена его сохранить.

В интервью изданию "Комсомольская правда" Анастасия рассказала, что хорошо находит общий язык и с семьей Романа. Родителей бизнесмена пара поселила в свой загородный дом и обеспечивает финансово, а его старшего сына оставила у себя.

По словам Макеевой, у них в семье не бывает классических ссор, потому что при любой неудаче они не ругают друг друга, а поддерживают. "Все, кто очень ждет, когда мы уже поссоримся и расстанемся, никак не могут этого дождаться, — и не дождутся", — заявила звезда сериала "Икра".



Мальков души не чает в новой и жене и каждое утро балует ее ухаживаниями.

Встает с постели первым Рома – мне приносит вкусный кофе. В этом отношении я абсолютно принцесса, и меня муж балует. Не было еще у нас ни одного утра, чтобы я осталась без кофе, — рассказала актриса.

Роман Мальков набил тату в честь Анастасии Макеевой

Пара настолько уверена друг в друге, что венчалась в церкви. Спустя более года после торжества чувства тоже ни капли не остыли, и бизнесмен решил набить символ их семьи на своей груди, о чем радостно сообщил подписчикам.

Вы же знаете, что мы с моей любимой венчаны… И еще у нас есть семейный герб. Так вот. Я решил оставить наш герб у себя на сердце. Теперь в сердце живет моя любимая, а над сердцем — символ нашего рода!

К слову, супруги специально обращались к специалистам по геральдике, чтобы они сделали фамильный герб на основе их инициалов.

