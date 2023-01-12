. Анастасия Макеева запечатлелась в купальнике на берегу Баренцева моря
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Анастасия Макеева запечатлелась в купальнике на берегу Баренцева моря

Анастасия Макеева запечатлелась в купальнике на берегу Баренцева моря
Актриса Анастасия Макеева вместе с мужем отдыхает на севере, на краю Земли. Актриса и певица Анастасия Макеева вместе с мужем Романом Мальковым проводит время в северных широтах. Пара отправилась на Баренцево море, в село Териберка Мурманской области, которое еще называют краем Земли. Здесь Анастасия Макеева отважилась позировать в купальнике, правда, предварительно попарившись в бане.
«А слабо искупаться в Баренцевом море? Любите ли вы баню? Я безумно люблю, и на севере баня — это особенное удовольствие, когда панорамные окна дают тебе возможность быть в тепле и наблюдать за суровой природой, но вот выйти и окунуться в море могут только особо отчаянные. Я вышла на улицу, а вот муж переплюнул меня и искупался в море», — поделилась Анастасия Макеева. Публикацию в микроблоге Анастасия Макеева сопроводила снимком, на котором запечатлена в купальнике с принтом в виде скелетов. В Сети отметили, что красавица Анастасия Макеева невероятно хороша. В свой 41 год звезда обладает стройной фигурой и роскошными длинными ножками.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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