. Анастасия Волочкова повредила свой пах бесконечными шпагатами
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Анастасия Волочкова повредила свой пах бесконечными шпагатами

Анастасия Волочкова повредила свой пах бесконечными шпагатами
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что мучается от страшных болей. Звезда балета объявила, что сразу после возвращения домой обратится за помощью в центр спортивной медицины. Как оказалось, балерина перенапряглась во время новогодних праздников и спровоцировала рецидив старой травмы. Последние спектакли она танцевала уже на обезболивающих, понимая, что ей предстоит долгое восстановление. Как рассказала артистка, во время шоу она повредила пах. Ради более быстрой реабилитации Волочкова уехала на три недели на Мальдивы. Там она попыталась возобновить тренировки, но всё закончилось печально. Она начала рыдать от острой боли прямо в спортивном зале.
«Мне больно ходить. Сейчас на Мальдивах я езжу на багги, но это не инвалидная коляска. Немного гуляю, плаваю. Это очень серьезная травма»,— жалуется Волочкова «МК». Балерина переживает, что из-за начавшегося воспалительного процесса её концерты, намеченные на февраль, оказались под угрозой срыва. Впрочем, она надеется, что её знакомый врач поможет помочь ей быстро справиться с недугом. Кстати, сорваться могут не только ближайшие выступления Волочковой, но и свадьба. Балерина собиралась в последних числах января выйти замуж за кондитера по имени Дмитрий, которого она встретила незадолго до Нового года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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