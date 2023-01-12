. Ани Лорак показала нового возлюбленного

Певица Ани Лорак сообщила, что начала новую жизнь и поделилась фото с новым мужчиной. Так как на Украине Ани Лорак давно внесли в «черный список», певица находится в России. Она выступила на новогоднем концерте «Жара», отметилась на 11-летии дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. После развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак практически не говорила о личной жизни. Однако недавно в своих социальных сетях она поделилась фото и видео, на котором запечатлена с молодым человеком.В кадре Лорак в мини-платье, косухе и грубых ботинках позирует в объятиях высокого мужчины. Певица светится от счастья и не может сдержать улыбку. Также интернет-пользователи обратили внимание на пейзаж — пара явно находится в теплой стране. Возможно, кадры были сделаны в Испании, где Ани Лорак отдыхала в ноябре.«Начинается что-то новое .... 😄», - написала артистка Поклонники были приятно удивлены. Многие посчитали, что рядом с артисткой ее новый возлюбленный, но нашлись и те, кто уже не ведется на подобные уловки. По их мнению, таким образом Ани анонсировала новый клип. «Каролина, какая вы прекрасная», «Так здорово видеть вас с такой очаровательной улыбкой», «Сколько любви в этих глазах», «И в 44 года можно найти любовь», — написали в комментариях звездные коллеги и поклонники. Кстати, говорят, что Лорак забрала документы своей дочки Софии из московской школы и перевела её в учебное заведение за границей. На днях 11-летняя наследница артистки отметилась в Швейцарии, где она встретилась со своим отцом Муратом Налчаджиоглу.