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Аптеки могут остаться без лекарств

Аптеки могут остаться без лекарств
Сообщается, что популярные лекарства могут попросту исчезнуть. Возможны временные задержки поставок некоторых лекарств в аптеки из-за повышенного спроса, сообщает Росздравнадзор у себя в Telegram-канале. Это также связано с логистическими проблемами поставщиков и производителей. «При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», — говорится в сообщении. Ведомство предупредило, что временным отсутствием некоторых лекарств могут пользоваться мошенники. «Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100 процентов от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются», — предупреждает Росздравнадзор. Приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными, напоминают специалисты.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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