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Астролог предсказал голод в мире

Астролог предсказал голод в мире
Предсказатель рассказал о мировых катастрофах. На сегодняшний день Абхигья Ананд — один из самых молодых астрологов в мире, ко мнению которого, тем не менее, прислушиваются миллионы. Ведь именно он в 2019 году с точностью до месяца предсказал эпидемию и даже описал симптомы коронавируса. Ничего удивительного в том, что новый прогноз, который сделал Ананд на наступивший 2023-й и ближайшие годы, привлек всеобщее внимание. Абхигья призвал обратить внимание на несколько важных моментов. В ближайшие два года во всем мире будет происходить передел зон влияния. Геополитическая ситуация останется напряженной. Как пишет wday.ru, Ананд предрекает серьезный продовольственный кризис. Он вызовет голод во многих странах и станет главной проблемой на ближайшие 20 лет. Из-за загрязнения, вызванного злоупотреблением людьми пестицидов, природа ответит стихийными бедствиями, которые будут происходить все чаще. Но есть и хорошая новость: Россия станет исключением в этой ситуации. Нашу страну это коснется в меньшей степени или не коснется вовсе. Все астрологи говорят, что наступивший 2023 год будет неоднозначным и, возможно, даже еще более трудным и напряженным, чем предыдущие. Кстати, многие эксперты выделяют особенное место для России. Так, Тамара Глоба в будущее смотрит с оптимизмом. Она прогнозирует, что примерно через три года Россия станет одной из самых сильных стран. Даже сильнее Китая, у которого в 2023 году будут самые устойчивые позиции.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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