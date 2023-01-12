. Блогерша из Улан-Удэ соблазнила миллионера из США, но при встрече всплыли неприятные факты о нем

Блогерша Мария Молонова из Улан-Удэ после неудачного брака решила проявить креативность и найти мужчину нестандартным способом. Девушка разместила объявление на билборде, но в результате попала в странную историю.

Мария написала на баннере, что ищет мужа, но все откликнувшиеся ей чем-то не понравились. Сердце девушки встрепенулось, только когда рядом с ее билбордом появился еще один, на котором "миллиардер из Лос-Анджелеса" предложил ей свою кандидатуру.

Этим парнем оказался блогер Сергей Харкуша, который живет на Бали. Оказалось, билборд Марии дошел даже до американских СМИ, в которых он о ней и узнал. Пара некоторое время общалась в соцсетях, и блогер дарил Молоновой подарки, но из-за расстояния они не могли встретиться.



В итоге Мария и Сергей решили пойти на программу к Андрею Малахову и там уже решить, что делать со своими отношениями. Правда, первая встреча оказалась немного не такой, как себе представляла Молонова.

В процессе подготовки к выпуску вскрылось, что Сергей является должником по алиментам какой-то девушке из Кривого Рога, а также был судим за угон автомобиля. Однако парень все обвинения отрицает, мол, произошла какая-то ошибка.

Мария и ее мать в семью принимать жениха не торопятся, так как бывший муж избивал блогершу, и теперь она осторожничает. Впрочем, общение они пока не прекращают, и у Сергея есть шансы.

