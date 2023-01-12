. Bloomberg: сильные морозы сделали невозможной разведку с помощью беспилотников на Украине
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Bloomberg: сильные морозы сделали невозможной разведку с помощью беспилотников на Украине

Bloomberg: сильные морозы сделали невозможной разведку с помощью беспилотников на Украине

Установившаяся на востоке Украины морозная погода сказалась на работу техники: теперь батареи для дронов и радиостанций нужно заряжать вдвое чаще, а из-за плохой видимости применять беспилотники и вовсе проблематично. Военные эксперты сообщили о сложившейся ситуации журналистам Bloomberg.

Потребность в разведке, которая обеспечивается беспилотными летательными аппаратами, "временами заставляла замолчать орудия вдоль фронта". Несмотря на то что в мороз почва замерзает, позволяя применять гусеничные машины, холодная погода становится негативным фактором перед масштабным наступлением. Например, из-за установившихся морозов солдаты не могут проводить дни вдали от укрытий, чего требует наступление. Бывший пехотный офицер Великобритании Эд Арнольд отметил, что человеческий фактор важнее, чем возможность продвигать транспортные средства. В морозы "могут быть подорваны и моральный дух, и мобильность, и логистика".


Американские эксперты уверены, что ВСУ планируют перейти к масштабному наступлению нынешней зимой. Политолог Питер Дикинсон указывал, что оно будет иметь решающее значение в борьбе за сохранение международной поддержки киевского режима.

Украинские военные не смогут наступать и отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем Москвы, если не будет увеличена боевая мощь ВСУ, говорили западные чиновники. Речь идет о поставках танков и другой тяжелой техники, необходимой киевскому режиму. Накануне же о поставке Киеву танков объявили Польша и Великобритания. Причем когда британский генерал лорд Ричард Даннатт заявил о необходимости отдать Киеву полсотни танков Challenger 2 вместо двенадцати, граждане королевства высмеяли его, заявив, что снабжать Украину оружием бессмысленно. Вместо танков британцы предложили отправить в Киев самого Даннатта - "самого бесполезного" из британских генералов.

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По материалам: uposters.ru

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