. Британские игроки назвали свои «основные консоли» — меньшая доля у Xbox Series S





Аналитики Ampere Analysis провели исследование для выявления «основных консолей» игроков на британском рынке. Исследование проводилось в 4 квартале 2022 года, они попросили игроков определиться, какие консоли для них являются «основными», то есть какие приставки они используют чаще всего. Результаты можно видеть ниже — 71% у Playstation 5, при этом у версии с дисководом. А замыкает рейтинг Xbox Series S.



Как отмечают аналитики, большая часть геймеров владеют несколькими консолями, поэтому важно выделять у них «основные» приставки. На «основные» консоли, в большинстве случаев, приходится большая часть монетизации, то есть на них игроки чаще покупают игры.

Стоит отметить, что доля Xbox Series X | S и Playstation 5 за последний год сильно выросла (выше в инфографике можно посмотреть и прошлогодние результаты). При этом, сильно упала доля Playstation 4 (с 64% до 54%), но доля Xbox One / Xbox One S сохранилась примерно на прежнем уровне — около 50%.