. Будет резкий скачек вирусной заболеваемости в 2023 году

Специалист предупредил россиян о вспышке заболеваемости конце января. По словам иммунолога, заболеваемость конца января, февраля и начала марта обычно наиболее выражена. Иммунолог Николай Крючков рассказал, что в скором времени россиян ожидает резкий скачок заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими болезнями, в том числе и COVID-19. Он предупредил, что спад продлится лишь до 20 января. Но после этого ситуация резко изменится. «Стоит ожидать более выраженную заболеваемость, так как данный сезон можно считать эпидемическим по гриппу», — уточнил Крючков радиостанции «Говорит Москва». Заболеваемость конца января, февраля и начала марта обычно наиболее выражена, подчеркнул Крючков. Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал народные средства, которые могут быть эффективны при лечении ОРВИ и гриппа. При этом врач предупредил, что перед их применением нужно проконсультироваться со специалистом.