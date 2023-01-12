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Бывший посол США в России назвал ударом запрет найма иностранных сотрудников

Бывший посол США в России назвал ударом запрет найма иностранных сотрудниковЭкс-посол США в России рассказал о дежурствах из-за запрета найма иностранных сотрудников

Бывший посол США в России Джон Салливан назвал ударом подписанный российским президентом Владимиром Путиным запрет найма иностранных сотрудников для работы в посольстве и рассказал о быте дипломатов без обслуживающего персонала. Об этом говорится в его интервью для издания Foreign Policy.

По словам экс-главы дипмиссии, указ, запретивший посольствам недружественных стран принимать на работу не только россиян, но и любых граждан третьих стран в России, вынудил американскую сторону уволить более 180 сотрудников, многие из которых работали в посольстве десятилетиями. «Нам пришлось создать свою собственную модель того, как управлять посольством, уникальным в американской дипломатии, с одними американцами», — пояснил посол.

Салливан рассказал, как всем сотрудникам миссии пришлось взять на себя дополнительные обязанности, будь то ремонт лифта, стирка, мытье полов или уборка ванных комнат. «Я подумал, что как лидер я должен выбрать самые неуклюжие обязанности, поэтому я был с группой, которую обучили убирать ванные комнаты и мыть полы», — отметил бывший глава дипмиссии.

Ранее бывший посол США в России Джон Салливан, комментируя начало специальной военной операции, предположил, что в детали готовящейся операции были вовлечены немногие. Он усомнился, что в этом были задействованы сотрудники российского МИД, однако предостерег от недооценки роли главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Салливан высоко оценил работу Лаврова на должности и подчеркнул, что он очень важен для Кремля.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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