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Чем грозит увеличение призывного возраста ?

Чем грозит увеличение призывного возраста ?
Кто теперь может попасть под призыв. Стало известно, что возможно повышение призывного возраста. Что это значит и когда произойдут изменения, рассказал председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так, полный переход на новую систему случится в течение трех лет. За это время в действующее законодательство внесут обновленные данные. Однако начаться процесс может уже весной 2023-го. «Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство — в частности, в Закон «О воинской обязанности и военной службе». А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования», — подчеркнул политик. «А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием. Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст», — отметил Картаполов. О повышении призывного возраста в декабре говорил Сергей Шойгу. «При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — доложил министр обороны РФ. Инициативу поддержал Владимир Путин. «Согласен с предложениями насчет дальнейших структурных изменений», — сказал президент, цитирует «КП».
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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