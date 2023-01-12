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Число банкротств в России выросло в полтора раза

Число банкротств в России выросло в полтора раза«Федресурс»: число банкротств в России в 2022 году выросло в полтора раза

За 2022 год число судебных банкротств в России выросло в полтора раза (плюс 44,2 процента) — процедуру прошли 278,1 тысячи граждан физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), пишут «Известия» со ссылкой на данные проекта «Федресурс». Как прогнозируют эксперты, в этом году количество банкротств продолжит расти на фоне кризиса и снижения платежеспособности населения.

Тем не менее рост личных банкротств физлиц оказался медленнее, чем в 2021 году, — тогда число таких процедур взлетело сразу на 62 процента. Как подсчитали в «Федресурсе», за семь лет существования механизма судебного банкротства несостоятельными признали 753,2 тысячи россиян.

Наибольшее число граждан-банкротов по итогам года зафиксировано в Краснодарском крае (13,95 тысячи), Подмосковье (13,47 тысячи) и Москве (13,43 тысячи). В топ-5 также вошли Башкортостан (11 тысяч) и Свердловская область (10,9 тысячи). В подавляющем большинстве случаев банкротство по-прежнему инициируют сами должники: 96,7 против 94,9 процента в 2021-м. Оставшаяся часть процедур была начата конкурсными кредиторами и налоговой службой.

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов напомнил, что с апреля по сентябрь 2022-го в России действовал мораторий на банкротства, который «защитил бизнес и граждан в условиях турбулентности в экономике» и позволил предотвратить некоторое число процедур.

Ведущий аналитик группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Владислав Бухарский отмечает, что экономическая ситуация 2022 года отразилась на доходах россиян — по итогам трех кварталов они снизились на 2,4 процента в годовом выражении. Соответственно, платежеспособность населения снизилась, и эта тенденция сохранится в 2023-м, полагает эксперт. Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин ожидает, что в следующем году темпы роста банкротств останутся на уровне 40 процентов.

В декабре 2022-го эксперты FinExpertiza сообщили, что в России два квартала подряд снижаются расходы населения. С учетом инфляции потребительские траты сократились во втором квартале на семь процентов год к году, а в третьем — на 6,4 процента, говорится в исследовании. Последний показатель — рекордный, сильнее россияне ограничивали свое потребление только в пандемийном 2020 году.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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