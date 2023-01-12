. ЧП: Муж, убивший жену, строил из себя жертву

Мужчина убил свою бывшую жену. С 22 декабря в Свердловской области шли активные поиски матери пятерых детей Любови Белюшиной, пропавшей при странных обстоятельствах. Лишь 10 января женщину обнаружили мертвой в лесу. Первым тревогу об исчезновении 36-летней Любови забил ее бывший супруг Александр Белюшин. Он заявил об этом в полицию, предположив, что жена могла уехать к отцу. «Мне позвонила дочь Настя и сказала — к ним в школу приехала сотрудница ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних — прим. ред.) вместе с полицейским, сказала, что бабушка Люда (мать пропавшей Любови Белюшиной — прим. ред.) ждет их в отделе полиции. Я сразу же позвонил теще, она говорила, мол, сидит дома. Звоню сейчас дочери, трубку больше не берет. Мы с моей мамой приехали в полицию узнать, что произошло», — рассказывал в то время многодетный отец, изображая из себя убитого горем мужа. Позже экс-избранник Белюшиной попал под подозрение правоохранителей, его проверили на полиграфе. В итоге Александр признался на допросе, что задушил мать своих детей, а тело спрятал в лесу… По словам родных погибшей, раньше Белюшин часто поднимал руку на супругу, она ходила с синяками. Устав терпеть побои, Любовь подала на развод после 15 лет брака. 20 декабря женщина начала искать съемную квартиру, в это время между ней и бывшим мужем произошла ссора, закончившаяся кровавой расправой. Сейчас с Александром Белюшиным работают сотрудники правоохранительных органов, а его дети переданы органам опеки. «Было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство). В рамках возбужденного уголовного дела следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления — ранее судимый за кражи 37-летний местный житель. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти также было обнаружено», — отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.