. ЧП: Пропал популярный блогер в Пензе

Блогер Тяпа из Пензы исчез в неизвестном напрвлении. Артем Бординов, более известный как Тяпа, пропал в родной Пензе. Звезда соцсетей не выходит на связь уже второй день, к его поискам подключили специалистов. По словам жены Артема, он ушел из дома 9 января, и с тех пор его никто не видел. На следующий день женщина обратилась в полицию, рассказав, что ранее за ним никогда не наблюдалось такого поведения. По мобильному телефону отследить Тяпу невозможно, друзья тоже не знают, где он. Даже его коллега и партнер по вирусным роликам Зема говорит, что начинает всерьез волноваться. Сейчас волонтеры из отряда «Лиза Алерт» прочесывают местность и пытаются найти хоть что-то указывающее на местонахождение Бординова. В соцсетях опубликованы приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, серые глаза, носит усы и бороду. В момент исчезновения Артем Бординов был одет в синюю куртку, серые штаны, сапоги и шапку черного цвета. В соцетях отреагировали на пропажу Тяпы. Многие сначала не поверили в случившееся, проведя ассоциации с его героем из популярных роликов. «Да загулял просто», — написали некоторые пользователи. Но затем, когда в группе «Лиза Алерт» появилась соответствующая информация, то местные жители решили помочь с поисками. Отметим, что Тяпа ведет популярный Телеграм-канал и постоянно находится на связи с подписчиками. Последний пост был опубликован 7 января, актер рассказывал о маленьком сыне, который приболел.