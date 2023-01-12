. Депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили работу нового портала для записи к врачу

11 января на депутатском штабе под председательством спикера Законодательного собрания Иркутской области Александра Ведерникова обсудили вопросы доступности цифровых услуг в здравоохранении для жителей, а также проблемы медучреждений при работе на единой цифровой платформе. В нем приняли участие депутаты областного парламента, представители регионального правительства, профильных министерств и муниципальных образований, а также разработчики продуктов в сфере здравоохранения, представители страховых и телекоммуникационных компаний.

Как рассказал министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, практически все медучреждения на территории региона, включая ФАПы, подключены к защищенным многопотоковым каналам связи. Через цифровую систему пациенты дистанционно записываются на прием к врачам, передаются данные медицинских обследований и консультаций в личные кабинеты жителей на Госуслугах, а также проводятся врачебные консилиумы. Также ведут работу по формированию электронных медкарт, которые будут доступны в личном кабинете на Госуслугах.

В Иркутской области наблюдается положительная динамика по доступности дистанционной записи пациентов. В конце 2021 года этот показатель составлял 11,6%, а через год он поднялся до 26%. Однако пока что Иркутская область находится на 77 месте по цифровизации учреждений здравоохранения среди регионов страны. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Реализация информационной системы в медучреждениях началась еще в 2019 году, но она все еще работает неполноценно. Александр Ведерников подчеркнул, что сейчас важно вместе посмотреть, где еще есть проблемы, какие вопросы не решены и чем еще можно помочь.

Сотрудники компаний, работающих в системе ОМС, также отметили рост обращений от жителей, которые столкнулись со сложностями при записи к врачу дистанционно. Кроме того, депутаты областного парламента инициировали опрос по существующим проблемам в муниципальных образованиях Иркутской области. Заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Артем Лобков отметил, что из территорий поступили сообщения о нестабильной работе цифровой системы и в некоторых случаях ее полной остановке. У медиков возникают сложности при формировании направления на оформление инвалидности, загрузке данных в санаторно-курортные карты, а также информации по диспансеризации и вакцинации. Также в некоторых лечебных учреждениях есть проблемы с программным обеспечением.

Ряд проблем в цифровом обеспечении медучреждений выявили и аудиторы областной Контрольно-счетной палаты. Так, из-за сбоев в работе системы при проведении мониторинга беременных женщин, врачам приходилось тратить больше обычного времени на заполнение форм. Депутаты также предложили представителям областного минздрава обратить внимание на доступность медицинской помощи в северных территориях, а также усилить работу по решению кадрового вопроса в здравоохранении. По итогам депутатского штаба принято решение о создании рабочей группы, которая подготовит постановление с рекомендациями правительству Иркутской области по улучшению работы единой цифровой платформы.