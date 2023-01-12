. Дмитрий Нагиев рассказал о своих многомиллионных пожертвованиях армии

Появились слухи, что актер и ведущий Дмитрий Нагиев подарил армии сотни миллионов. Известный актер Дмитрий Нагиев опроверг новость о том, что он якобы пожертвовал 200 миллионов рублей на нужды Российской армии. Артист очень удивился, когда журналисты задали ему этот вопрос.Нагиев отметил, что и режиссера такого не знает, и сумму таких огромных размеров в глаза не видел. Дмитрий сейчас активно снимается в российском кино и в рекламе. С Первого канала он временно ушел — сказал, что в творческий отпуск.