. Доставленный санавиацией в Иркутск электрик из поселка Мама умер в больнице
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Доставленный санавиацией в Иркутск электрик из поселка Мама умер в больнице

В Иркутской городской больнице №3 скончался мужчина из поселка Мама. Он получил электротравмы и находился под наблюдением специалистов. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Иркутской области.

Мужчину доставили из районной больницы Мамско-Чуйского района бортом санавиации в начале декабря. Он пребывал в ожоговом центре в Иркутске. Там электрика вывели из состояния шока, провели обезболивающую терапию, после чего определили в реанимацию.

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По материалам: irk

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