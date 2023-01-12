Доставленный санавиацией в Иркутск электрик из поселка Мама умер в больнице
Вчера, 23:14
В Иркутской городской больнице №3 скончался мужчина из поселка Мама. Он получил электротравмы и находился под наблюдением специалистов. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Иркутской области.
Мужчину доставили из районной больницы Мамско-Чуйского района бортом санавиации в начале декабря. Он пребывал в ожоговом центре в Иркутске. Там электрика вывели из состояния шока, провели обезболивающую терапию, после чего определили в реанимацию.
По материалам: irk