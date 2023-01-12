. Друзья Джека Николсона начали переживать из-за образа жизни актера

Друзья Джека Николсона начали переживать из-за отшельнического образа жизни актера

Друзья Джека Николсона начали переживать из-за отшельнического образа жизни 85-летнего актера. Об этом сообщает RadarOnline.

«Он ясно дал понять, что его дом — это его крепость. Но люди просто хотят, чтобы он вышел из дома и рассказал, как он. Или, по крайней мере, дал понять, что с ним все в порядке», — заявили в окружении артиста.

Отмечается, что большую часть времени Николсон проводит в своем особняке и почти не появляется на публике. Он изредка общается с родственниками, и его близкие переживают, что актер уйдет из жизни в одиночестве, как это было с его другом Марлоном Брандо.

В прошлом году появились слухи о том, что Николсон страдает деменцией. Источник RadarOnline утверждал, что по этой причине актер не появляется на публике и не снимается в кино.

Джек Николсон был номинирован на «Оскар» 12 раз и получил эту награду трижды. За свою 60-летнюю карьеру Николсон сыграл в таких лентах, как «Отступники», «Лучше не бывает», «Волк», «Бэтмен», «Пролетая над гнездом кукушки» и «Китайский квартал», а также в картине Стэнли Кубрика «Сияние».