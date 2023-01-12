Актриса Джулия Робертс узнала свою настоящую фамилию

Американская актриса Джулия Робертс оказалась Джулией Митчелл. Об этом сообщает Daily Mail.

Артистка узнала свою настоящую фамилию в ходе проекта Ancestory's Finding Your Roots, который занимается восстановлением генеалогического древа. Выяснилось, что ее прапрабабушка Рода Саттл Робертс была замужем за Уиллисом Робертсом, однако тот скончался за десять лет до того, как она родила прадеда актрисы Джона. Ребенок родился от женатого мужчины, поэтому она решила дать ему фамилию своего погибшего мужа.

Эксперты проекта также установили, что Джулия Робертс связана с мужчиной по имени Генри Макдональд Митчелл-младший. Оказалось, что ее прапрабабушка жила всего в четырех домах от дома матери Митчелла-младшего.

«Мой мозг взорван. Это увлекательно», — отреагировала актриса. Она добавила, что все равно предпочитает фамилию Робертс.

В декабре сообщалось, что Джулия Робертс вышла в свет в наряде, посвященном актеру Джорджу Клуни. На ее платье были нанесены портреты артиста, сделанные в разные годы.