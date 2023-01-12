. Фил Спенсер сегодня отмечает день рождения — главе Xbox исполнилось 55 лет





12 января — день рождение руководителя Microsoft Gaming Фила Спенсера. Фил возглавил Xbox в 2014 году, и сейчас он один из самых узнаваемых и обсуждаемых людей в игровой индустрии — недавно его назвали влиятельным мировым бизнес-лидером по версии Variety500 за 2022 год.

Сегодня Филу Спенсеру исполняется 55 лет, из которых 35 он провел в Microsoft. Судя по биографии Спенсера, изначально, в 1988 году (в возрасте 20 лет) он пришел в Microsoft на должность стажера в рамках летней практики в «группу CD-ROM». Сейчас же Фил является главой одного из крупнейших направления корпорации, именно он сумел «поднять» Xbox после провального запуска Xbox One в 2013 году. Под руководством Спенсера стартовали Xbox Series X | S, которые стали популярнее Xbox 360. В 2022 году многие критиковали Спенсера из-за отсутствия AAA-релизов от Xbox и Bethesda.

В соцсетях уже можно видеть сотни поздравлений Фила Спенсера с 55-летием, присоединимся к ним и мы.