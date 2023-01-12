. Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись "накачанным" прессом после пластики
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Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись "накачанным" прессом после пластики

Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись "накачанным" прессом после пластики

55-летний Филипп Киркоров накануне признался, что сделал пластическую операцию. При этом король российской эстрады решил доверить хирургу не только лицо, но и тело. Артист похвастался результатами перед подписчиками.

Накануне Нового года Филипп Киркоров сделал пластику пресса. Певцу "нарисовал" на животе кубики тот же хирург, потрудившийся над знаменитым прессом Давы.


Результаты работы специалиста можно увидеть на снимке, на котором исполнитель позирует с Хулио Иглесиасом-младшим и Максимом Бериным, организовавшими концерт в Дубае. 

На вышеупомянутом выступлении зрители полюбовались на подтянутого Филиппа Киркорова после пластической операции.

"Кубиков на моём прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Но благодаря Тимуру я в такой отличной форме. Проще всего говорить правду. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Я лучшее создание Тимура. Его лучшее творение", - заявил артист "Комсомольской правде".


"Похудевший" Киркоров показал своего пластического хирурга

Филипп Киркоров показал человека, убравшего с его живота лишние килограммы и сделавшего кубики на прессе. Им оказался звездный пластический хирург Тимур Хайдаров. 

"Говорят, что таланты рождаются раз в несколько лет… Хотя на самом деле выдающийся результат - это упорный труд и стремление к идеальному! P.s. Это только начало, 30 апреля в Кремле total complete", - пообещал Филипп Киркоров.

Однако подписчики короля российской эстрады оказались неблагосклонны по отношению к обоим.

"Король эстрады стал клоуном", "Так в красном костюме он или она", "Даааа, мир сошёл с с ума…. трагикомедия. Вы надеюсь удовлетворили короля, а то он с таким блаженством запечатлён .Что говорят ваши родственники из далеких стран ,рады Карьерному росту?", "Расслабуха.. после чего? Простите! Но такая ассоциация! Неприятненько! Мужчинка так не стоит", "Филя, имея такую "куриную грудку" зачем ее оголять?", "Киркоров для меня умер", "Мне вот интересно почему власти за них не берутся ? Это же премая пропаганда", - пишут пользователи Сети.[b][/b]


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По материалам: uposters.ru

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