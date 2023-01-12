. Гарик Харламов заявил, что камеди клаб остался без Павла Воли

Артист Павел Воля не появится в новом выпуске комедийного шоу. 13 января в 21:00 на телеканале ТНТ выйдет первый в Новом году выпуск Comedy Club – главного юмористического шоу на российском телевидении. Гостей будет встречать новая пара ведущих – Гарик Харламов и Андрей Бебуришвили. «Друзья, вслед за мной Comedy Club покинул и Павел Воля. Поэтому встречайте: новый ведущий Comedy Club – Андрей Бебуришвили. Следующий выпуск проведут два Бебура»,— шутит Харламов. Гостями шоу станут популярные блогеры: Карина Кросс и Дима Масленников. Карина расскажет о своих новых шоу в соцсети «ВКонтакте» и объяснит, почему у роликов с двумя миллионами просмотров всего по 50 комментариев. Дима ответит на вопросы ведущих, зачем он ищет призраков и ест ноги мамонтов, а также пообещает сместить корифеев Comedy Club.Блок с выступлениями резидентов откроют Тимур Батрутдинов, Аня Шаповал, Демис Карибидис и Марина Кравец с миниатюрой об отчаявшемся соседе, который поссорился с женой накануне Нового года и пришёл в гости с надеждой занять «третье место на чужом катамаране». Женя Синяков в своём монологе расскажет о тотальном засилье кулинарных шоу на ТВ и в интернете, а также посетует, что даже видео с приготовлением яичницы собирает больше просмотров, чем его выступления. По традиции комик попробует влиться в фудблогерскую движуху, для чего договорится о сотрудничестве с поваром Георгием Кавказом, который готовит шашлыки из страуса и жарит змей на мангале. В финале выпуска Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Антон Иванов, Катя Шкуро и Костя Бутусов в миниатюре о тимбилдинге в небольшой фирме покажут, почему не стоит проводить новогодний корпоратив на интеллектуальном квизе, если ваш босс думает, что благодаря грибам плесени был создан сыр, а никакой не пенициллин.