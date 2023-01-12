. Гарик Харламов заявил, что камеди клаб остался без Павла Воли
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гарик Харламов заявил, что камеди клаб остался без Павла Воли

Гарик Харламов заявил, что камеди клаб остался без Павла Воли
Артист Павел Воля не появится в новом выпуске комедийного шоу. 13 января в 21:00 на телеканале ТНТ выйдет первый в Новом году выпуск Comedy Club – главного юмористического шоу на российском телевидении. Гостей будет встречать новая пара ведущих – Гарик Харламов и Андрей Бебуришвили. «Друзья, вслед за мной Comedy Club покинул и Павел Воля. Поэтому встречайте: новый ведущий Comedy Club – Андрей Бебуришвили. Следующий выпуск проведут два Бебура»,— шутит Харламов. Гостями шоу станут популярные блогеры: Карина Кросс и Дима Масленников. Карина расскажет о своих новых шоу в соцсети «ВКонтакте» и объяснит, почему у роликов с двумя миллионами просмотров всего по 50 комментариев. Дима ответит на вопросы ведущих, зачем он ищет призраков и ест ноги мамонтов, а также пообещает сместить корифеев Comedy Club.
Блок с выступлениями резидентов откроют Тимур Батрутдинов, Аня Шаповал, Демис Карибидис и Марина Кравец с миниатюрой об отчаявшемся соседе, который поссорился с женой накануне Нового года и пришёл в гости с надеждой занять «третье место на чужом катамаране». Женя Синяков в своём монологе расскажет о тотальном засилье кулинарных шоу на ТВ и в интернете, а также посетует, что даже видео с приготовлением яичницы собирает больше просмотров, чем его выступления. По традиции комик попробует влиться в фудблогерскую движуху, для чего договорится о сотрудничестве с поваром Георгием Кавказом, который готовит шашлыки из страуса и жарит змей на мангале. В финале выпуска Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Антон Иванов, Катя Шкуро и Костя Бутусов в миниатюре о тимбилдинге в небольшой фирме покажут, почему не стоит проводить новогодний корпоратив на интеллектуальном квизе, если ваш босс думает, что благодаря грибам плесени был создан сыр, а никакой не пенициллин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Иммунолог оценил угрозу нового штамма коронавируса
Иммунолог оценил угрозу нового штамма коронавируса
Друзья Джека Николсона начали переживать из-за образа жизни актера
Друзья Джека Николсона начали переживать из-за образа жизни актера
7 правил эффектной мужской фотосессии
7 правил эффектной мужской фотосессии
Виктория Боня рассказала о своих похоронах
Виктория Боня рассказала о своих похоронах
Гарик Харламов заявил, что камеди клаб остался без Павла Воли
Гарик Харламов заявил, что камеди клаб остался без Павла Воли
Дмитрий Нагиев рассказал о своих многомиллионных пожертвованиях армии
Дмитрий Нагиев рассказал о своих многомиллионных пожертвованиях армии
Леонид Агутин с женой поделили имущество
Леонид Агутин с женой поделили имущество
Ксения Собчак - хабалка с рынка, выпалила Ида Галич
Ксения Собчак - хабалка с рынка, выпалила Ида Галич
Алена Апина в компании взрослой дочери посетила премьеру американского боевика
Алена Апина в компании взрослой дочери посетила премьеру
Яна Поплавская поделилась подробностями свадьбы с молодым мужем
Яна Поплавская поделилась подробностями свадьбы с молодым мужем
Фил Спенсер сегодня отмечает день рождения — главе Xbox исполнилось 55 лет
Фил Спенсер сегодня отмечает день рождения — главе Xbox исполнилось
Водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего подростка в Иркутске
Водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего подростка в Иркутске

Топ на сегодня

Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с кабмином
Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Франчайзи KFC оказались недовольны сделкой по продаже российского бизнеса
Франчайзи KFC оказались недовольны сделкой по продаже российского

Еще по теме

Comedy Club: Выпуск №520 - 9.12.2016
Гарик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club
Comedy Club 500 выпуск 09.12.2016 смотреть онлайн
Гарика Харламова выгнали из Comedy Club