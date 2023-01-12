. Извечный вопрос: когда убирать новогоднюю елку, чтобы не навлечь беду

Новогодние праздники почти подошли к концу. Пора возвращаться к обычной жизни. Однако возникает вопрос, когда по правилам нужно убирать новогоднюю елку, чтобы не навлечь беду на свой дом. Ответ есть у медиков, священнослужителей и эзотериков.

Когда по правилам нужно убирать новогоднюю елку

Живая вечнозеленая красавица может быть не только красивым элементом декора, но и настоящей опасностью. Дерево высыхает примерно за 5 недель. Если его регулярно увлажнять и использовать специальные средства для продления свежести, елочка может простоять до двух месяцев.

Первыми признаками того, что новогоднюю красавицу стоит убирать, является пожелтение хвои. Если веточки приобретают коричневый цвет, начинают осыпаться, это говорит о повышении пожароопасности. Включить гирлянды и уйти в другую комнату — не лучшая идея. Чтобы минимизировать риски, выносите елочку как только она начнет засыхать.

Если же ствол треснул, то в любой момент она может обвалиться. Это также крайне опасно, поэтому обращайте внимание на состояние дерева.

Желаете на дольше продолжить праздник? Покупайте елочку в горшке. При правильном уходе она долго простоит, а потом ее можно пересадить в почву. Снизить пожароопасность также можно, используя искусственную елку.

Как убирать новогоднюю елку: мнение церкви





Вечнозеленая елка не является обязательным атрибутом празднования Рождества. А Новый год является светским праздником. Церковь к нему не имеет отношения.

Однако по канонам, жилище следует очистить до Крещения 19 января. К этому дню следует провести уборку и избавиться от всех атрибутов новогоднего праздника.

Учитывая, что Старый Новый год принято отмечать с 13 на 14 января, оптимальными датами для избавления от елки являются 14-18 января.

Когда выносить из дома елку по народным традициям

Наши предки никогда не убирали вечнозеленое дерево до наступления Старого Нового года. Поверье гласило, что елочка привлечет счастье и изобилие в дом. Особенно, если ее правильно украсить. А вот если вынести ее до 13 января, можно навлечь беду в дом. Она якобы забирает положительную энергетику жилища.





Эзотерики уверяют, что долго хранить новогоднюю елку не стоит. Она поглощает и держит в себе негативную энергетику. Все плохое, что было в ушедшем году, она забирает. При том елочка имеет энергию новизны и созидания. Экстрасенсы считают, что не обязательно ждать Старого Нового года, чтобы вынести дерево. Это можно сделать с 8 января, отпраздновав Рождество.

Есть ответ на многогранный вопрос и в китайской философии фэн-шуй. Он говорит, что убирать новогоднюю елочку стоит только после спустя неделю после наступления Нового года по восточному календарю. То есть, в конце января или в феврале. Обычно до этого времени елочка не стоит.

Что об этом говорят медики

Эксперты рекомендуют не тянуть с решением этого вопроса. Особенно если в доме живут маленькие дети. На ветвях накапливается пыль, что может вызвать аллергию. Более того, длительное нахождение в доме может сделать елку источником пылевых клещей и даже грибка.

В группе риска также астматики и аллергики. Поэтому не стоит держать елочку в доме дольше трех недель.