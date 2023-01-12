. Яна Поплавская отказалась от пышной свадьбы
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Яна Поплавская отказалась от пышной свадьбы

Яна Поплавская отказалась от пышной свадьбы
Артистка Яна Поплавская отказалась устраивать пир во время чумы. Телеведущая удивила многих поклонников, когда в конце 2022 года неожиданно расписалась с избранником. Правда, пышного торжества она так и не устроила. И этому есть объяснение. 55-летняя Яна Поплавская последнее время из актрисы переквалифицировалась в общественного деятеля. Она активно занимается проблемами солдат и постоянно призывает россиян помогать бойцам, сражающимся за наше отечество. Большинство своих денег она направляет в фонды, которые занимаются сбором гуманитарной помощи и предметов первой необходимости. Поэтому на пышную свадьбу решили не тратиться. «Пока не загадываю. Устраивать пир во время чумы, как в шоу-бизнесе сейчас происходит — это абсолютное безумие. Поэтому у нас все было скромно. Мы ведь даже в загородный дом практически не приезжаем, потому что нет времени, хотя построили красивый дом», сказала Яна Поплавская.
Многие удивились, почему исполнительница роли Красной Шапочки решила связать себя узами брака именно сейчас, но это объясняется просто. По мнению Поплавской, люди сейчас более концентрируются на семье и пытаются вместе переживать тяжелые времена. Так, когда они с мужем приняли решение расписаться, то им предложили даты на… 2023-й год. Этот расклад не устроил актрису. «Когда мы приехали после работы в 9 вечера в МФЦ, нам сотрудницы сказали, что нет свободного времени. Помог Тушинский ЗАГС, они предложили нам 28 ноября самыми последними. Нас зарегистрировали в усадьбе Васильчиковых на Никитском Бульваре в 16.30», сказала Яна Поплавская «MK.RU». Напомним, первый брак актрисы потерпел крах в 2011 году. Она развелась с Сергеем Гинзбургом после 25 лет брака. Уже в 2015-м Поплавская стала появляться в компании радиоведущего Евгения Яковлева, который младше ее на 15 лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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