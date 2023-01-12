. Яна Поплавская поделилась подробностями свадьбы с молодым мужем
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Яна Поплавская поделилась подробностями свадьбы с молодым мужем

Яна Поплавская поделилась подробностями свадьбы с молодым мужем
55-летняя актриса Яна Поплавская второй раз вышла замуж за 40-летнего Евгения Яковлева. Яна Поплавская в конце прошлого года решилась вновь выйти замуж. Супругом актрисы стал 40-летний радиоведущий Евгений Яковлев, с которым она встречалась около семи лет. Звезда так долго состояла в отношениях с молодым избранником, что многие искренне удивились, когда пара вдруг расписалась. Правда, шикарного торжества Поплавская не организовывала, посчитав, что сейчас не время для праздника. «Устраивать пир во время чумы, как сейчас в нашем шоу-бизнесе, — это абсолютное безумие. Поэтому у нас все было скромно. Мы ведь даже в загородный дом практически не приезжаем, потому что нет времени, хотя построили красивый коттедж», — объяснила артистка свою позицию.
Поплавская отметила, что даже роспись у нее могла не состояться, потому что они с Яковлевым решились на брак в последний момент, а желающих стать мужем и женой в конце осени, как оказалось, набралось огромное количество. «Когда мы приехали после работы в девять вечера в МФЦ, нам сотрудницы сказали, что нет свободного времени. Помог Тушинский ЗАГС, они предложили нам 28 ноября самыми последними. Нас зарегистрировали в усадьбе Васильчиковых на Никитском бульваре в 16.30»,  — поделилась подробностями свадьбы исполнительница роли Красной Шапочки в беседе с «МК». К слову, для Поплавской союз с молодым радиоведущим стал вторым по счету, и ей наверняка стоило побороть немало страхов, чтобы вновь выйти замуж, потому что с предыдущим супругом – Сергеем Гинзбургом – ее расставание проходило очень тяжело. В браке с кинорежиссером и продюсером она состояла 25 лет, родила ему двоих сыновей — Клима и Никиту, долгое время терпела измены мужа и в итоге ушла от него.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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