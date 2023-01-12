. Яна Рудковская в шоке от грязных откровений принца Гарри
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Яна Рудковская в шоке от грязных откровений принца Гарри

Яна Рудковская в шоке от грязных откровений принца Гарри
Продюсер Яна Рудковская в ужасе от того, что творится в королевской семье. Младший сын короля Карла III и покойной принцессы Дианы после нескольких резонансных интервью выпустил еще и книгу Spare («Запасной»). В своих мемуарах 38-летний Гарри раскрыл неизвестные факты о себе, рассказал о жизни в королевской семье и конфликтах с родственниками. Супруга фигуриста Евгения Плющенко считает, что принц зашел слишком далеко. «Так, кто-то обязан это сказать. Мы должны остановить поток новостей о принце Гарри. Это невозможно. Сначала было интервью Опре, потом интервью Нетфликс, теперь книга. Какой-то бесконечный виндзорский передоз, честное слово», — возмутилась Яна. Многодетная мать считает, что Гарри не стоило писать о семейных проблемах и скандалах. Рудковскую раздражает то, что герцог постоянно жалуется.
«Ладно бы это были какие-то красивые, славные вещи. Но нет: «Он меня толкнул, они сказали про Меган то-то, они не сказали мне о смерти бабушки». Ты мужик или нет? Какие-то бесконечные сопли. Я не против мужской эмоциональности, но жаловаться по каждому поводу, ныть и унижаться? Да и унижать сам институт монархии, от которой ты плоть от плоти?» — недоумевает продюсер Димы Билана. Супруга олимпийского чемпиона отметила, что Гарри поступает так из-за любви к жене Меган Маркл. «Вот что значит полюбить женщину из внешнего круга (вот уж кого-кого, а ее интервью точно смотреть невозможно, вечный испанский стыд)», — заключила Яна. Ранее Гарри рассказал о жестких ссорах с братом, 40-летним принцем Уильямом. Дело доходило до драк. Сама Яна накануне посетила Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Она посмотрела один из своих любимых спектаклей «Щелкунчик». Супруга спортсмена вышла в свет в черном платье с оборками и кожаном жакете. «Рейд по Щелкунчикам продолжается! Мариинский театр и снова в подарок царская ложа от друзей! Интересно, что я, наверное, рекордсмен по количеству просмотров этого балета! Я его минимум смотрела 50 раз и в разных театрах мира! А также интересно, что именно мы побили рекорд Европы в 2016 году, собрав 23 «Олимпийских» — это почти 220 тысяч зрителей за 10 дней. А в 2017 году — 21 «Олимпийский» на наших ледовых шоу «Щелкунчик»! Магия Щелкунчика безгранична!» — заявила продюсер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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