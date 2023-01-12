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Экс-посол США в России усомнился в слухах о здоровье Путина

Экс-посол США в России усомнился в слухах о здоровье ПутинаЭкс-посол США в России Салливан считает недостоверными слухи о плохом здоровье Путина

Бывший посол США в Москве Джон Салливан прокомментировал слухи о плохом состоянии здоровья президента России Владимира Путина. Он считает их недостоверными, более того, во время личных встреч в 2021 году Путин выглядел «отлично по сравнению с другими людьми своего возраста». Об этом пишет Foreign Policy.

Соответствующий вопрос экс-послу задал журналист FP.

«У него были ясные глаза. По сравнению с людьми, которые были рядом с ним, он выглядел великолепно... Я считаю, он находится в состоянии сильного стресса, что неудивительно. Но у меня нет оснований полагать, что есть серьезная проблема со здоровьем», — усомнился Салливан.

Джон Салливан ушел в отставку с поста посла США в России в начале сентября 2022 года, он покинул Москву в связи со смертью жены. В России он проработал почти три года.

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По материалам: lenta.ru

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