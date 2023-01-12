. Эксперты предупреждают пользователей об опасности VPN-сервисов

Пожизненные подписки, спам и агрессивный маркетинг: эксперты рассказали, какие неприятности подстерегают пользователей VPN-сервисов.

С момента блокировки социальных сетей компании запрещенной Meta**, случился всплеск интереса к VPN-сервисам. При всех видимых плюсах оказалось, что за кадром остаются минусы, о которых сами разработчики сервисов предпочитают не рассказывать.

Например, мошенники быстро обнаружили любовь пользователей к бесплатным сервисам, и теперь поддельные VPN, обещающие 100% конфиденциальность, безопасность и сохранность появляются в зарубежных магазинах приложений регулярно. Они имеют множество отличных отзывов и выгодных предложений, начиная от якобы пожизненной подписки и заканчивая бесплатными услугами, обещают сделать клиента "анонимным" с помощью своего программного обеспечения. На деле же это происки грамотных маркетологов, чтобы пользователь купил подписку.

Бывают и более серьезные неприятности – иногда сервисы внедряют вредоносные программы, чтобы похитить данные пользователя. Один из зарубежных примеров такой деятельности – MySafeVPN. В рекламной рассылке сервис утверждал, что он связан с Plex, известной американской системой, которая дает пользователям возможность загружать свои собственные медиафайлы и транслировать их на поддерживающие устройства. Однако команда Plex опровергла эту связь. Сегодня уже подтвердилась информация, что MySafeVPN оказался обычной мошеннической программой, вымогающей деньги за подписку и ворующей данные людей.

Любят мошенники привлекать потенциальных клиентов и с помощью бесплатной подписки. Эксперты объясняют, что управление глобальной сетью серверов требует постоянных затрат. Всем известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому дешевые или "бесплатные" VPN-сервисы, вероятно, собирают данные клиентов и продают их. Еще один вариант – заработок на таргетированной рекламе с помощью доверчивых пользователей.

Некоторые приложения отменяют все "пожизненные подписки" и конвертируют учетные записи в платные ежемесячные подписки. Если пользователь забудет о такой подписке, она действительно может очень долгое время списывать деньги с его карты. Примером классического введения в заблуждение может служить VPNLand. Компания больше не существует, а оборудование ее работает. Это расценивается как "пожизненный" срок подписки, по крайней мере, так считает техподдержка.

Эксперты рекомендуют всегда особенно придирчиво относиться не только к выбору VPN-сервисов, но и к тем данным, которыми пользователь готов делиться.

"При использовании VPN-сервисов нужно помнить о том, что вся информация, передаваемая через VPN, может стать доступной третьим лицам, и соблюдать хотя бы минимальные правила безопасности и цифровой гигиены", - сказал член Комиссии по правому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

Вот самые простые правила, которых эксперт рекомендует придерживаться:

• Пользоваться только надежными и проверенными VPN-сервисами с понятным местом нахождения, юрисдикцией и хорошей репутацией. Такие сервисы как правило платные;

• Не пользоваться VPN-сервисом 24/7, а подключать и отключать его по мере необходимости;

• Ни в коем случае не использовать через VPN банковские приложения, ничего не оплачивать при включенном VPN, не вводить нигде данные своих кредитных карт, свои паспортные и другие персональные данные;

• Не передавать информацию, утечка которой может нанести вам вред и/или повлечь привлечение вас к ответственности;

"Если вас обманули в VPN-приложении, защитить свои права при помощи правовых средств можно будет только в том случае, если понятно, к кому вообще нужно предъявлять требования – для этого нужно четко понимать, кто предоставляет услуги VPN-сервиса, где он находится и к какой юрисдикции относится. Российским гражданам проще всего будет урегулировать свои вопросы с российскими же компаниями, на них можно будет подать в суд или пожаловаться в правоохранительные органы. А вот если VPN-сервис не раскрывает свое местонахождение, организационно-правовую форму и юрисдикцию, предъявить к нему какие-либо претензии будет проблематично", - заключил Казанцев.





* компания, запрещенная в РФ

* экстремистская организация, запрещенная на территории России