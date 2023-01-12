. Эксперты предупреждают пользователей об опасности VPN-сервисов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперты предупреждают пользователей об опасности VPN-сервисов

Эксперты предупреждают пользователей об опасности VPN-сервисов

Пожизненные подписки, спам и агрессивный маркетинг: эксперты рассказали, какие неприятности подстерегают пользователей VPN-сервисов.

С момента блокировки социальных сетей компании запрещенной Meta**, случился всплеск интереса к VPN-сервисам. При всех видимых плюсах оказалось, что за кадром остаются минусы, о которых сами разработчики сервисов предпочитают не рассказывать.


Например, мошенники быстро обнаружили любовь пользователей к бесплатным сервисам, и теперь поддельные VPN, обещающие 100% конфиденциальность, безопасность и сохранность появляются в зарубежных магазинах приложений регулярно. Они имеют множество отличных отзывов и выгодных предложений, начиная от якобы пожизненной подписки и заканчивая бесплатными услугами, обещают сделать клиента "анонимным" с помощью своего программного обеспечения. На деле же это происки грамотных маркетологов, чтобы пользователь купил подписку.

Бывают и более серьезные неприятности – иногда сервисы внедряют вредоносные программы, чтобы похитить данные пользователя. Один из зарубежных примеров такой деятельности – MySafeVPN. В рекламной рассылке сервис утверждал, что он связан с Plex, известной американской системой, которая дает пользователям возможность загружать свои собственные медиафайлы и транслировать их на поддерживающие устройства. Однако команда Plex опровергла эту связь. Сегодня уже подтвердилась информация, что MySafeVPN оказался обычной мошеннической программой, вымогающей деньги за подписку и ворующей данные людей. 

Любят мошенники привлекать потенциальных клиентов и с помощью бесплатной подписки. Эксперты объясняют, что управление глобальной сетью серверов требует постоянных затрат. Всем известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому дешевые или "бесплатные" VPN-сервисы, вероятно, собирают данные клиентов и продают их. Еще один вариант – заработок на таргетированной рекламе с помощью доверчивых пользователей.

Некоторые приложения отменяют все "пожизненные подписки" и конвертируют учетные записи в платные ежемесячные подписки. Если пользователь забудет о такой подписке, она действительно может очень долгое время списывать деньги с его карты. Примером классического введения в заблуждение может служить VPNLand. Компания больше не существует, а оборудование ее работает. Это расценивается как "пожизненный" срок подписки, по крайней мере, так считает техподдержка.

Эксперты рекомендуют всегда особенно придирчиво относиться не только к выбору VPN-сервисов, но и к тем данным, которыми пользователь готов делиться.

"При использовании VPN-сервисов нужно помнить о том, что вся информация, передаваемая через VPN, может стать доступной третьим лицам, и соблюдать хотя бы минимальные правила безопасности и цифровой гигиены", - сказал член Комиссии по правому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

Вот самые простые правила, которых эксперт рекомендует придерживаться:


• Пользоваться только надежными и проверенными VPN-сервисами с понятным местом нахождения, юрисдикцией и хорошей репутацией. Такие сервисы как правило платные;

• Не пользоваться VPN-сервисом 24/7, а подключать и отключать его по мере необходимости;

• Ни в коем случае не использовать через VPN банковские приложения, ничего не оплачивать при включенном VPN, не вводить нигде данные своих кредитных карт, свои паспортные и другие персональные данные;

• Не передавать информацию, утечка которой может нанести вам вред и/или повлечь привлечение вас к ответственности;

"Если вас обманули в VPN-приложении, защитить свои права при помощи правовых средств можно будет только в том случае, если понятно, к кому вообще нужно предъявлять требования – для этого нужно четко понимать, кто предоставляет услуги VPN-сервиса, где он находится и к какой юрисдикции относится. Российским гражданам проще всего будет урегулировать свои вопросы с российскими же компаниями, на них можно будет подать в суд или пожаловаться в правоохранительные органы. А вот если VPN-сервис не раскрывает свое местонахождение, организационно-правовую форму и юрисдикцию, предъявить к нему какие-либо претензии будет проблематично", - заключил Казанцев.


* компания, запрещенная в РФ


* экстремистская организация, запрещенная на территории России
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Администрацию Байдена обвинили в двойных стандартах
Администрацию Байдена обвинили в двойных стандартах
Эксперты предупреждают пользователей об опасности VPN-сервисов
Эксперты предупреждают пользователей об опасности VPN-сервисов
Как повлияет на жизнь людей конец ретроградного Меркурия 12 января, в чем он поможет
Как повлияет на жизнь людей конец ретроградного Меркурия 12 января, в
Xbox Series X и Xbox Series S — самые продаваемые консоли в Норвегии
Xbox Series X и Xbox Series S — самые продаваемые консоли в Норвегии
Анастасия Макеева запечатлелась в купальнике на берегу Баренцева моря
Анастасия Макеева запечатлелась в купальнике на берегу Баренцева моря
Певица Валерия рассказала о проблемах с детьми из-за мужа
Певица Валерия рассказала о проблемах с детьми из-за мужа
ЧП: Пропал популярный блогер в Пензе
ЧП: Пропал популярный блогер в Пензе
Принц Гарри придумал свои откровения, уверены в прессе
Принц Гарри придумал свои откровения, уверены в прессе
В день рождения Андрея Малахова спортивный комментатор Гусев рассказал о его «мохнатой руке»
В день рождения Андрея Малахова спортивный комментатор Гусев
Настя Ивлеева сделала откровенное признание по поводу личной жизни
Настя Ивлеева сделала откровенное признание по поводу личной жизни
Яна Поплавская отказалась от пышной свадьбы
Яна Поплавская отказалась от пышной свадьбы
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана

Топ на сегодня

В Сомалиленде открыли первое нефтяное месторождение
В Сомалиленде открыли первое нефтяное месторождение
Заполненность газохранилищ Германии оценили
Заполненность газохранилищ Германии оценили
Мать Артура Смольянинова пытается его оправдать
Мать Артура Смольянинова пытается его оправдать
Puma задумалась о возвращении в Россию
Puma задумалась о возвращении в Россию
Умер актер из «Ликвидации»
Умер актер из «Ликвидации»

Еще по теме

СМИ узнали о доступе посторонних компаний к письмам пользователей Gmail?
Как удалить себя из Интернета одним кликом мыши
Instagram стал доступен для некоторых пользователей
Обнаружены мошеннические приложения для iPhone